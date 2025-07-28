「ファンタスティック４：ファースト・ステップ」が週末の興行収入ランキングで首位に立った/DIsney（ＣＮＮ）ディズニーの新作映画「ファンタスティック４：ファースト・ステップ」が、北米市場の週末興行収入ランキングで「スーパーマン」を抑え、１億１８００万ドル（約１７４億円）を記録して首位に立った。今回のリブート作品はシリーズにとって大きな復活劇となった。アナリストの予測の範囲内に収まったものの、期待されて