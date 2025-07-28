ＬＩＴＡＬＩＣＯ [東証Ｐ] が7月28日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比3.6倍の5.6億円に急拡大したが、通期計画の25億円に対する進捗率は22.6％となり、3年平均の23.7％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.6％→10.3％に急改善した。 株探ニュース