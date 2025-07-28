台風の影響もあり、全国の広い範囲できょうも体温を超える危険な暑さとなる見通しです。東京都心では午前11時頃に33.9℃を観測しました。兵庫県からの観光客「アイス食べたい」「わたくし、かき氷食べたい」香川県からの観光客「照り返しの暑さがすごいです。（対策は）扇風機だったり、（熱中症予防の）タブレット」日中の予想最高気温は、埼玉県熊谷市や群馬県前橋市、さらに京都市や福岡県の久留米市などで38℃と、各地で猛暑日