28日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比260円安の4万1190円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万1148.07円に対しては41.93円高。出来高は2万4277枚となっている。 TOPIX先物期近は2941.5ポイントと前日比10ポイント安、現物終値比1.02ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 41190-