佐賀県の住宅で26日、親子2人が切りつけられ死傷した事件で、警察はベトナム国籍の男を強盗殺人などの疑いで逮捕しました。容疑者は抵抗する女性をナイフで刺したとみられています。強盗殺人などの疑いで逮捕されたベトナム国籍の技能実習生、ダム・ズイ・カン容疑者（24）は、26日午後、伊万里市の住宅に侵入して椋本舞子さん（40）をナイフで脅し、現金を奪ったうえ、椋本さんの首や腹などを切り付け殺害した疑いが持たれていま