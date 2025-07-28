東映は、8月8日より、東京ドームシティプリズムホールにて開催する「全スーパー戦隊展」にて、TTFC(東映特撮ファンクラブ)会員限定のイベントとして、「『全スーパー戦隊展』情熱のシークレットナイト"『全スーパー戦隊展』応援団長VSスーパー戦隊親善大使”〜夏夜の渦巻く愛と夢〜」を実施する。当イベントは「全スーパー戦隊展」閉場後の展覧会会場にて、参加者100人限定で展示エリア〜グッズ販売エリアを独占できるスペシャルフ