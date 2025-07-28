北海道・十勝に拠点を置くカルビーポテトは、国産原料の冷凍じゃがいもを調理用素材として新たに提案する。家庭用の冷凍食品「カットじゃがいも インカのめざめ」を9月に新発売。コンパクトなサイコロ状になっており、電子レンジを使ってポテトサラダやじゃがバターなどを手軽に調理できる。同社はこれまで冷凍食品はフライドポテト（「北海道シューストポテト」など）を中心に展開してきたが、調理用の冷凍野菜は初の商品化となる