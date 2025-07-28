おととい、佐賀県伊万里市の住宅で親子が殺傷された強盗殺人事件で、ベトナム国籍の24歳の男が逮捕されました。中継です。捜査本部が置かれている伊万里警察署の前からお伝えします。事件から一夜明けたきのう深夜、警察は現場近くに住むベトナム国籍の技能実習生、ダム・ズイ・カン容疑者（24）を強盗殺人などの疑いで逮捕しました。ダム容疑者はおととい、伊万里市東山代町長浜の住宅に押し入り、日本語講師の椋本舞子さん（40）