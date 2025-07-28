サムスン電子ジャパンは、折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Flip7」「Z Fold7」2モデルを2025年8月1日から順次発売。いずれもAI（人工知能）機能「Galaxy AI」を搭載する。「Flip7」はカバー画面がフルスクリーンへ「Galaxy Z Flip7」は、カバーディスプレイがフルスクリーンへと進化。約4.1型でベゼルは1.25ミリとコンパクトながら大画面を実現した。SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）やメッセージの返信、動画視