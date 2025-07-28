BSテレ東はあす29日午後7時から『ニッポンノイロ〜職人たちのいる風景〜』を放送する。【番組カット】茅葺き職人に密着…日本の”黄金色”ができるまで日本には、朱色・瑠璃色・常盤色・東雲色など特有の色の表現がある。同番組は、「日本の和色×職人の技」をテーマに、各地の職人が生み出すさまざまな和色を4Kの高精細映像で届ける。今回の第2弾では“職人×〇〇色”をテーマにしつつ、さらに色が織りなす“絶景”にも注目する。