気象予報士でタレントの穂川果音（39）が28日までに自身のインスタグラムを更新。ノースリーブの白ワンピースで花火観賞する姿を披露した。「今年初花火行ってきたよ〜毎年夏は桃と花火を楽しみに生きています笑今年初花火は、隅田川花火大会初めてチケット購入して鑑賞したんだけど、こんな間近で見られとは思わなかったーー」と東京の夏の風物詩の1つとなっている隅田川花火大会に行ったことを報告。ノースリーブの白