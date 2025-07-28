エン・ジャパンは7月25日、「転職理由」に関する調査結果を発表した。調査は3月10日〜31日、同社運営の転職サイト『ミドルの転職』を利用する35歳〜50代のユーザー2,092名を対象にインターネットで行われた。転職を考えたきっかけ転職を考えたきっかけを聞いたところ、30代〜50代のいずれも「会社の考え・風土に違和感を覚えた」が1位、「業界・会社の将来性への不安」が2位に。また、転職で最も実現したいことを聞くと、「給与・