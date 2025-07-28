イチロー氏が米野球殿堂入りの表彰式典で野茂氏へ感謝の思いを述べた(C)Getty Images米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏が現地時間7月27日、米ニューヨーク州クーパーズタウンでの表彰式典で英語による19分のスピーチを行った。【動画】イチロー氏のスピーチ野茂英雄氏への感謝の言葉紺のスーツに青のネクタイを着用して登壇したイチロー氏は、日本人メジャーリーガーのパイオニア的な存在となった野茂英雄氏への敬意を言葉