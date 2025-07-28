アイドルグループ・Peel the Appleの浅原凜が、7月28日の誕生日を記念して1st写真集『凜』の新たなアザーカットを公開した。2002年生まれで、23歳を迎えた浅原は、自身の名を冠した写真集『凜』（扶桑社）で、水着やランジェリー姿に初挑戦しており、大人へと成長していく“今”の姿を南国・宮古島のロケで写し出している。【写真】ランジェリー姿で美ボディを披露するPeel the Apple 浅原凜写真集は今年2月に発売され、4月に