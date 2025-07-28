九州電力玄海原子力発電所（佐賀県玄海町）で２６日夜、ドローンとみられる三つの飛行体が確認されたことについて、九電の社員が２８日、佐賀県玄海町役場を訪れ、当時の状況を説明した。飛行体が原発敷地内や周辺の上空で確認されていた時間は、少なくとも２時間程度に上るという。説明は非公開で行われた。終了後に読売新聞の取材に応じた町防災安全課の日高大助課長によると、九電はドローンとみられる光を放つ飛行体につい