◆ソフトバンク投手練習（28日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの前田悠伍が29日のウエスタン・くふうハヤテ戦（みずほペイペイドーム）に登板することが決まった。倉野信次投手コーチ（チーフ）兼ヘッドコーディネーター（投手）が明かした。前田悠は7月13日の楽天戦（楽天モバイル）で6回無失点でプロ初勝利をマーク。20日に出場選手登録を抹消され、その後は登板機会がなかった。2軍では37回2/3イニング連続無失点中