一般社団法人hito.toco代表 宮武将大さん 青少年育成観音寺市民会議などは7月30日午後3時から、観音寺市の大野原会館アリーナで不登校やひきこもりの経験のある講師を招いて講演会を実施します。 対象は家庭や学校、地域などで子どもの健全育成に関わっている人です。 講師は一般社団法人hito.toco代表の宮武将大（みやたけ・しょうた）さんです。宮武さんは小学校6年生の時に不登校になり、20歳までひきこもり生