岡山トヨペットHi Touch東岡山岡山・中区乙多見27日 子どもたちにものづくりの楽しさを体験してもらうイベントが27日、岡山市で開かれました。 岡山トヨペットが開いたイベントには、事前に応募した小学生12人が参加しました。 子どもたちはトヨタ自動車の技術者らが考えたプログラムに挑戦。車の構造を学んだ後、自分の調節次第でジグザグに動く「からくり自動車」を作りました。 このイベントはものづく