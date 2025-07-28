高知県香美市香北町で、大輪の花を咲かせるアメリカフヨウが見頃を迎えています。香美市香北町西川の山あいで大輪の花を咲かせる、アメリカフヨウ。香美市で農業を営む佐竹益男さんが、過疎化が進む地元に多くの人が訪れてほしいと、5年ほど前から育て始めたものです。現在約250本が植えられ、1000輪ほどの花をつけています。アメリカフヨウは朝に花を咲かせ、夕方頃にしぼむ一日花で、赤、白、ピンクなど色とりどりの花を咲かせま