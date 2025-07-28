自然豊かで歴史ある高知県宿毛市の沖の島を将来に残そうと、7月27日にシンポジウムが開かれました。宿毛市の沖の島で開かれたシンポジウムは自然に囲まれ、観光のポテンシャルを秘めた沖の島の振興を目指す「沖の島わんぱく応援団」が初めて開催したものです。会場には宿毛市の関係者や島民など約100人が集まり、高知大学医学部の教授などによる離島医療や地域医療に関する基調講演やパネルディスカッションが行われました。パネル