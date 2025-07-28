【モデルプレス＝2025/07/28】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが7月28日、東京・東急プラザ表参道「オモカド」で行われた映画『星つなぎのエリオ』（8月1日公開）のホシカドOPENイベントに、マユリカ中谷とともに出席。早瀬が中谷との再会を喜ぶ場面があった。【写真】早瀬ノエル、スラリ美脚披露◆早瀬ノエル、マユリカ中谷と再会早瀬と中谷は、3月27日までテレビ朝日で放送されていた『マ