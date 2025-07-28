ウルムチ天山国際空港北区ターミナル。（４月１５日撮影、ウルムチ＝新華社記者／王菲）【新華社ウルムチ7月28日】中国空港運営大手の新疆機場（集団）はこのほど、新疆ウイグル自治区に位置する傘下のウルムチ天山国際空港について、国際貨物便の運航路線が中央アジアや西アジア、欧州、アフリカの19カ国34路線に広がり、国際ハブとしての機能が強化されたと明らかにした。同空港は25年4月17日に新ターミナルの運用を開始した