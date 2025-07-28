元SKE48古畑奈和（28）のセカンド写真集（タイトル未定）が、自身の29歳の誕生日である9月15日に光文社から発売されることが28日、分かった。グループ在籍時は25枚目シングル「FRUSTRATION」でセンターを務めるなど、中心メンバーとしてけん引。卒業後は昨年のNHK連続テレビ小説「虎に翼」への出演が話題になるなど、女優業を軸に活躍している。ファースト写真集から約3年半ぶりとなり、古畑は「20代最後の私を、愛情込めて大切に