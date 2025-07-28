◆第１０７回全国高校野球選手権岐阜大会▽決勝県岐阜商１０―０帝京大可児（２８日・ぎふしん長良川）県岐阜商は岐阜大会優勝を果たし、３年ぶり３１回目の夏の甲子園出場を決めた。先発の柴田蒼亮投手が６回無失点と好投し、打線も活発で帝京大可児を圧倒した。今大会の成績は１回戦１３‐４大垣養老２回戦○５‐０加納３回戦○１０‐１池田準々決勝○１０‐３多治見工準決勝○５‐０関商工帝京大可児とは昨