１８日に公開されたアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座（あかざ）再来」（外崎春雄監督）が、公開１０日間で興行収入１２８．７億円、観客動員９１０万人を記録したことが２８日、発表された。また、同作は公開から８日間で興行収入１００億円を突破（観客動員７５０万５７０２人、興行収入１０５億１８０５万７１００円）。これまで日本で公開された映画で１００億円突破の最速だった前作「劇場版『鬼滅