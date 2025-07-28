タレントの重盛さと美（36）が28日までに自身のインスタグラムを更新。キュートなメッシュのアメフト・シャツ姿を披露した。「うちの子の背中かっこいいでしょほんで飼い主顔テカテカですね（笑）」とつづり、白のメッシュのアメフト・シャツ姿で愛犬を抱いている写真などをアップした。この投稿にフォロワーらからは「カワイイです〜」「めっちゃ可愛いキラキラしてる」「ファッションセンス良すぎ」「テカテカでも可愛い