文芸・映画批評の第一線で活躍する藤田直哉と渡邉大輔が、稀代のアニメーター・宮粼駿をめぐって語り合った。 参考：藤田直哉 × 藤津亮太『宮粼駿の「罪」と「祈り」』対談「日本における信仰やある種の超越的なものの感覚を表現している」 藤田直哉は『宮粼駿の「罪」と「祈り」 アニミズムで読み解くジブリ作品史』（blueprint）を刊行。宮粼駿は映画を通じて何を伝えようとしてきた