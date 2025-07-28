ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）第1節が27日に行われ、シント・トロイデンとヘントが対戦した。シント・トロイデンではGK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎が先発出場したほか、今季からキャプテンに就任したDF谷口彰悟はベンチスタートとなり、MF松澤海斗はベンチ外に。また、ヘントではMF伊藤敦樹がスタメンに名を連ね、日本人対決が実現した。試合は77分にオウンゴールからシント・トロ