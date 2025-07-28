佐賀県伊万里市の住宅で親子が男に襲われた強盗殺人事件で逮捕されたベトナム国籍の男は容疑を否認しています。強盗殺人などの疑いで逮捕されたのは佐賀県伊万里市に住むベトナム国籍の技能実習生、ダム・ズイ・カン容疑者（24）です。カン容疑者は26日午後、近所の住宅に押し入り住人の椋本舞子さん（40）を脅して現金1万1000円を奪った上、ナイフで切りつけて殺害した疑いです。椋本さんの70代の母親も首などを切りつけられケガ