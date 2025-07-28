27日未明、曽於市のコンビニエンスストアで店員が刃物のようなもので脅され、現金を奪われた強盗事件で、警察は昨夜、鹿児島市の男(27)を緊急逮捕しました。強盗と建造物侵入の疑いで緊急逮捕されたのは、鹿児島市新屋敷町の建設作業員、八瀬尾幸一容疑者(27)です。警察によりますと、八瀬尾容疑者は、27日午前3時20分ごろ、曽於市財部町南俣のローソン財部南俣店で、男性店員(20)に刃物のようなものを示して「金を出