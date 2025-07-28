毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新スマートウオッチです。スマートウオッチを選ぶときに注目したい機能となるのが、バッテリーの持続時間と充電だ。今回紹介したモデルのバッテリーの持続時間は、どれも通常使用で1週間以上。毎日、お風呂中に充電をしたり、帰宅時にバッテリー切れの心配も無用のスペック。そして、「HUAWEI WATCH FIT 4」シリーズならワイヤレス充電にも