子育ても落ち着いたタイミングで、老後に向けてNISAを始めたいと考える人もいるでしょう。NISAはうまく活用すれば、50代からでも定年後に向けた資金作りが可能です。ただし、NISAの特徴を理解し、無理のない範囲で投資をすることも必要でしょう。 今回は、NISA制度の概要や積立金額の例、老後の生活費に足りるかなどについてご紹介します。 NISA制度とは NISA（少額投資非課税制度）は、18歳から利用でき、一定の条