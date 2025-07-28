【PAPABUBBLE：「おそ松さん」コラボキャンディ】 7月28日 オンライン販売開始 8月1日 全国店舗にて数量限定販売 PAPABUBBLEは、アニメ「おそ松さん」とのコラボキャンディを7月28日より同社公式Eサイトにて販売する。全国店舗では8月1日より数量限定で販売予定。 今回展開されるのは、アニメ第4期が放送中のアニメ「おそ松さん」とのコラボキャンディ。6つ子の顔シルエットを