7月4日に開幕した夏の高校野球三重大会が、26日、決勝を迎えました。準決勝で去年の優勝校・菰野との白熱のエース対決を制し勝ち上がった、大会の第1シード津田学園と、宇治山田商業の1点差の接戦をものにし勝ち上がった津商業が対戦しました。試合は、互いにランナーを出すものの両チーム先発の津商業の大野、津田の桑山が相手打線に的を絞らせず5回まで0対0で試合が進みます。迎えた6回表、津田は、4番・恵土、5番・犬飼のヒット