前後に貫く“ピンストライプ”がめちゃ個性的！ホンダは2025年7月25日、軽自動車タイプの電気自動車「N-ONE e：（エヌ ワン イー）」の情報を公式ホームページで先行公開しました。同車は、同年8月1日より先行予約受付を開始し、2025年秋に発売される予定です。【画像】超カッコいい！ これがカスタム仕様の新型「軽ワゴン」です！（30枚以上）また、同日に純正アクセサリーの情報も一部公開されました。純正アクセサリーで