【自由惑星同盟軍 第13艦隊旗艦 ヒューベリオン】 7月27日 原型公開 コトブキヤは、プラモデル「自由惑星同盟軍 第13艦隊旗艦 ヒューベリオン」の原型を7月27日に公開した。 本商品はアニメ「銀河英雄伝説」に登場する「自由惑星同盟軍 第13艦隊旗艦 ヒューベリオン」を1/3000スケールプラモデル化したもの。 特徴的な艦体デザインが再現され、モールド