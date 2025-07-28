猫と寝床を共にしているという方は多いと思う。【写真】投稿者さんのお宅の猫たち。「何か」とでも言いたげなお顔です今、SNS上で大きな注目を集めているのはそんな時の猫たちの体勢についてのお悩み。「猫たちが高くて不安定な肩と腰が好き過ぎて入眠時いつもこれなのが地味に辛いんですよね。しかも絶対にお尻を顔に向けて来るし」となぜか3Dイラストでその模様を紹介したのはサユヤスさん（@SHAKEhizi_BSK）。一般的な成猫の体