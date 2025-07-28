人の感情や雰囲気に影響を受けやすく、強い光やにおい、大きな音が苦手という人は少なくないでしょう。そんな特徴が自分に当てはまると思ったら、単なる性格ではなく気質かもしれません。【漫画】『マンガでわかる 敏感すぎる自分を好きになれる本』（全編を読む）漫画家の小川かりんさんがイラスト・マンガを担当した『マンガでわかる 敏感すぎる自分を好きになれる本』は、刺激に敏感な気質「HSP（Highly Sensitive Person）」の