太平洋戦争の終戦から今年で80年です。三重県尾鷲市の県立熊野古道センターでは、戦争の悲惨さや教訓を伝える企画展が開かれています。戦後80年を迎え、戦争を体験として語れる人が少なくなる中、地域に残された遺物を通して、戦争を知るきっかけにしてほしいと企画されたものです。会場には、個人から借り受けた除隊記念のさかずきや切手、海軍や陸軍の帽子や水筒、それに「武運長久」と書かれた日の丸など、多くの遺品が並んでい