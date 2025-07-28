東京証券取引所グロース市場に上場する人工知能（AI）の新興企業オルツは28日、不正会計を巡る調査報告書を公表し、2021年から売上高計約119億円を循環取引で水増ししていたことを明らかにした。米倉千貴社長は同日付で辞任した。