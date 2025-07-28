親子で夏休みの楽しい思い出をつくりました。生活協同組合コープみえによる地域の子育て支援を目的とした体験イベントが、27日、三重県津市で開かれました。子育てに関する情報交換の場や地域とのつながりを深める場を提供しようと、コープみえが開いたものです。会場には、生協の仕事が体験できるコーナーや、生協で取り扱う離乳食と幼児食を試食できるコーナーのほか、こわれたおもちゃを無料で修理してもらえるコーナーなど30以