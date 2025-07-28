死後の世界を表現した文化財を通して「地獄」の様子を紹介する展覧会が、26日から三重県総合博物館MieMuで始まりました。地獄は仏教の伝来とともに日本にもたらされた世界観で、文学や美術にも大きな影響を与えたとされます。特に美術作品には、地獄の禍々しい場面が鮮やかに描かれたものが多くあり、今回、県内を中心に寺社に残されている死後の世界を表現した絵画や仏像などの貴重な文化財約160点が集められました。なかでも、奈