参議院選挙の敗北を受けて自民党はきょう午後、両院議員懇談会を開催します。続投を表明した石破総理に対し、選挙結果の責任を問う声や退陣を求める意見が相次ぐ見通しです。国会記者会館から中継です。早期の退陣や総裁選の実施を求める声に対し、石破総理が続投への理解を得られるような説明ができるかどうかが焦点です。自民党ではきょう午後、参院選で落選した議員を含め、すべての国会議員が出席できる両院議員懇談会を開催し