今週から、いよいよ8月。本格的なサマーシーズンとなります。海水浴、プール、キャンプなど夏ならではの楽しみが満載です。照りつける真夏の太陽の下、体の内側からクールダウンしてくれる、ひんやり冷やしたスイーツもぜひチェックしておきたいですね。本記事では、ファミリーマートで7月29日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。カスタードとホイップの2種類のクリームを楽しめるツイストドーナツ、ふわっと軽い