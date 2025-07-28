フェミニンだけじゃ物足りない私たちへ♡「MAKE MY DUO.」を掲げるMERCURYDUOが、2025年7月25日よりAutumn LOOKを公開。今季のテーマは「EXPRESSIVE CONTRAST」。甘さと辛さ、軽さと重さといった相反する要素を組み合わせたスタイルが、秋のおしゃれを新しくアップデートしてくれます。クラフト感とモダンさを融合したラインナップは、RUNWAY channelで予約もスタート♪ 甘さと辛さが響き合う秋の新バラン