OpenWork「働きがい研究所」は7月24日、「10年間で有休消化率が上昇した企業ランキング」を発表した。調査は、2016年および2025年(1〜6月)に現職社員から投稿された有休消化率のデータをもとに分析し、ランキング化した。対象社数は3,797社。○上位企業で「法令順守意識」や「人材の長期育成」スコアが上昇「10年間で有休消化率が上昇した企業」ランキングTOP30「10年間で有休消化率が上昇した企業」ランキング、1位は不動産仲介を