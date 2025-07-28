お笑い芸人マユリカの中谷とアイドルグループFRUITS ZIPPERの早瀬ノエルが、28日に東急プラザ表参道「オモカド」で開催された「『星つなぎのエリオ』 ホシカドOPENイベント」に登壇。二人は今年の3月まで放送されていたバラエティー番組『マユリカとおねだりフルーツジッパー』（テレビ朝日系）以来の初共演を果たし、早瀬が中谷に「今も公式お兄ちゃん」だと伝える場面があった。【写真】ポーズも身長差もかわいい番組終了後