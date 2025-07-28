◆第１０７回全国高校野球選手権静岡大会聖隷クリストファーー静岡（２８日・草薙球場）第１０７回全国高校野球選手権静岡大会の決勝戦が２８日、草薙球場で行われており、試合は５回を終えて聖隷クリストファーが３―１と静岡をリードしている。初優勝を目指す聖隷は初回２死から四球と右前打で一、二塁と静岡先発の左腕エース吉田遥孔（はるく、３年）を攻め、５番の谷口理一（りいち）三塁手（３年）が左中間へ三塁打を放