テキサス州ヒューストンの選挙集会で演壇に立つビヨンセさん＝２０２４年１０月２５日/Marco Bello/Reuters（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２６日、実際には存在していない事実を根拠に、米人気歌手ビヨンセさんの起訴を求めた。トランプ氏はＳＮＳで、ビヨンセさんが２０２４年１０月にテキサス州ヒューストンで開かれたイベントで民主党大統領候補カマラ・ハリス氏を支持する見返りに１１００万ドル（約１６億円）を受け取ったこと