■全国高等学校総合体育大会陸上女子800mタイムレース決勝（28日、ホットスタッフフィールド広島）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手広島で行われている全国高等学校総合体育大会（インターハイ）の女子800mタイムレース決勝に出場した久保凛（17、東大阪大敬愛高3年）が、2分02秒34をマークし、史上初の3連覇を果たした。予選を2分06秒71の組1着で決勝進出を決めた久保。暑さの影響でタイムレースとなった